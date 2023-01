Gesellschaft in Rommerskirchen Neujahrsempfang mit Ehrung verdienter Bürger

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet nicht nur die Möglichkeit zum zwanglosen Austausch, sondern auch zur Information. Denn der Verwaltungschef, so ist es angekündigt, wird auch die Schwerpunkte der Aktivitäten der Gemeinde im neuen Jahr darstellen. Und da ist die Liste lang, wie in einem Interview deutlich wurde, das unsere Redaktion in dieser Woche mit dem Bürgermeister führte. Sicherlich wird er auf den geplanten Anbau an der Gillbachschule eingehen, in die nun kräftig investiert wird – nachdem dies im zurückliegenden Jahr an der Kastanienschule in Hoeningen geschehen war. Die Unterbringung von geflüchteten Menschen, die hohen Energiekosten, aber auch Themen wie Sicherheit und Klimawandel dürften zur Sprache kommen.