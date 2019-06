Kultur in Rommerskirchen : Theaterbus startet in seine „Geburtstagssaison“

Die Organisatorinnen Marion Schneider und Beate Plück (v.l.). Foto: Netzwerk

Rommerskirchen Im neuen Programm Theaterfahrtendes Netzwerks 55 plus ist wieder „viel Musik drin“. Im Ratssaal präsentierten die Organisatorinnen Beate Plück und Monika Schneider das „Geburtstagsprogramm“ für die zehnte Saison der Gruppe.

Am 21. Februar 2010 war der erste Bus mit 26 Teilnehmern zur „Jungfernfahrt“ nach Düsseldorf in die Tonhalle zum „Zauber der Musik“ gestartet. Am 21. Februar 2020 wird dieser Jahrestag in Mönchengladbach mit dem Besuch der „Dreigroschenoper“ gefeiert.

Saisonstart ist am 21. September, wenn die Fahrt in den ISS Dome nach Düsseldorf geht, wo die Militär- und Musikshow der Nationen auf dem Programm steht. Im Theater an der Kö wird am 16. Oktober die Komödie „Komplexe Väter“ mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder gespielt. Am 3. November steuert der Theaterbus Mönchengladbach an, wo Jacques Offenbachs klassische Operette „Orpheus in der Unterwelt“ auf dem Spielplan steht. Gleichfalls in Mönchengladbach findet am 1. Dezember die Operngala „Viva Vivaldi“ statt.

Am 24. Januar 2020 ist dann wieder das Theater an der Kö das Ziel, wo die Premiere der Komödie „Die Neue“ mit Peter Bongartz gefeiert wird. Gleichfalls eine Premiere wird die im Februar anstehende „Dreigroschenoper“ sein, ehe es am 8. März nach Wuppertal zu einem Liederabend geht, der unter dem Motto „Komm, holder Lenz“ steht. Gleichfalls in Wuppertal gibt am 2. April die Bundeswehr ein Benefizkonzert.

Die „Geburtstagssaison“ der Theatergruppe endet am 8. Mai in Mönchengladbach mit einem Besuch des Musicals „Sunset Boulevard“ von Andrew Loyd Webber.