Feuerwehr in Rommerskirchen : Norbert Koch und Carsten Hahn gehören nun zur Feuerwehrspitze

Feuerwehr in Rommerskirchen

Rommerskirchen Werner Petrozzi zieht sich nach 15 Jahren aus der Führung zurück.

Derart reges Publikumsinteresse hat es im Rat lange nicht gegeben: Nahezu alle Besucherplätze waren zu Beginn der jüngsten Sitzung besetzt- und zwar von Feuerwehrleuten in Uniformen. Aus gutem Grund: Gleich zu Beginn der Sitzung erfolgte nämlich die offizielle Bestellung von zwei neuen Stellvertretern für den amtierenden Feuerwehrchef Werner Bauer.

Werner Petrozzi, der in wenigen Tagen 59 Jahre alt wird, hatte sein Amt als stellvertretender Feuerwehrchef nach 15 Jahren zur Verfügung gestellt, gelte es doch, „der Jugend eine Chance zu geben“, wie er bei seiner Verabschiedung sagte. Ersetzt wird Petrozzi durch Norbert Koch, der gleichfalls dem Löschzug Rommerskirchen angehört, sowie durch Carsten Hahn vom Löschzug Widdeshoven. Die Würfel waren bereits bei der offiziellen Anhörung im vergangenen November zu ihren Gunsten gefallen, als sich die damals in der Ansteler Schützenhalle anwesenden Feuerwehrleute einstimmig für die beiden aussprachen.

Gemeindebrandinspektor Norbert Koch (48) ist Gerätewart beim Löschzug Rommerskirchen, in dem er bereits seit vielen Jahren aktiv ist. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Carsten Hahn (44) ist seit fast 20 Jahren Chef der Brandschützer in Widdeshoven und versieht seinen Dienst gleichermaßen im Rang eines Gemeindebrandinspektors. Er hat sein Hobby buchstäblich auch zum Beruf gemacht, ist er doch bei Hydro Aluminium in der Werksfeuerwehr tätig. Auch er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.