Brauchtum in Rommerskirchen Neues Kronprinzenpaar in Ramrath-Villau

Sebastian Eßer ist der neue Kronprinz des Schützenvereins Ramrath-Villau. Mit dem 77. Schuss holte er den Vogel von der Stange. Eßer war bereits Jungschützenkönig im Jahr 2022/2023. Er wird mit seiner Freundin Sarah Großmann regieren, die Kronprinzessin ist.

Sebastian Eßer wurde 1994 in Grevenbroich geboren und wohnt seitdem in Ramrath. Nach dem Abitur 2013 absolvierte er eine Ausbildung zum Landwirt, es folgte die Weiterbildung zum „staatlich geprüften Agrarbetriebswirt“. Mittlerweile führt er mit seinen Eltern zusammen den über die Grenzen hinaus bekannten landwirtschaftlichen Betrieb „Der Gänsepeter”. Die Schützenkarriere wurde ihm in die Wiege gelegt; sein Opa Emil war viele Jahre Oberst des Schützenvereins, sein Vater Peter marschiert im Jägerzug „Ramroder Boschte” mit. Bereits im September 1996 nahm Sebastian als Tellschütze am Schützenfest in Ramrath-Villau teil. 2015 gründete er mit einigen Freunden den Jägerzug „Gillbach Stolz“, der im nächsten Jahr 10-jähriges Jubiläum.feiert.