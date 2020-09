Sicherheit in Rommerskirchen : Neues Feuerwehrauto fasst 3000 Liter Löschwasser

Die Feuerwehrleute können auf ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) zurückgreifen. Es wird an der Wehrstraße stationiert. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Die Gemeinde hat mehr als 300.000 Euro in das neue Fahrzeug investiert, das sich auch gut für Einsätze an etwas abseits gelegenen Orten sowie Bundes- und Landesstraßen eignet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Um die Sicherheit in der Gemeinde und um die Ausrüstung ihrer Freiwilligen Feuerwehr müssen sich die Rommerskirchener keine Sorgen machen. Auch nicht die, die etwas abseits wohnen. Denn das neue Tanklöschfahrzeug, das jetzt für die Einsatzkräfte angeschafft wurde, dient hauptsächlich dem Transport von Wasser, um auch an etwas einsam gelegenen Bauernhöfen, an Bundes- und an Landstraßen genügend Löschmittel zur Verfügung zu haben. Das Fassungsvermögen des Wassertanks liegt bei beachtlichen 3000 Litern, wie das Rathaus mitteilt.

Der Vorgänger des Autos, im Fachjargon ein TLF 4000, hatte 31 Jahre lang seine Dienste in Rommerskirchen getan, nun war es Zeit für ein moderneres Vehikel. Dabei handelt es sich um ein TLF 3000, in das die Gemeinde nach eigenen Angaben eine Summe in Höhe von rund 316.000 Euro investiert hat. Gut angelegtes Geld, wie Bürgermeister Martin Mertens findet: „365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag stehen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit der Bürger bereit. Rat und Verwaltung tun alles, damit die Feuerwehr ihre wichtige Aufgabe angemessen wahrnehmen kann."