Sicherheit in Rommerskirchen Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Das HLF 10 ersetzt einen mehr als 30 Jahre alten Vorgänger und ist für eine neunköpfige Besatzung ausgerichtet. Über die Standardausrüstung seines Typs hinaus ist das Fahrzeug auch mit Akku, Schere und Spreizer ausgestattet. „Bei der Umsetzung des 2021 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplans halten wir mit den Anschaffungsterminen Schritt und können so die selbst gesetzten Ziele auch erreichen“, sagte Martin Mertens. Politik und Verwaltung seien sich in Rommerskirchen immer darin einig gewesen, dass bei der Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger nicht gespart werden darf und daher auch die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr stets auf dem aktuellen Stand der Technik sein muss. „450.000 Euro für das HLF 10 sind sicher keine Kleinigkeit, doch ist es gut angelegtes Geld. In erster Linie wegen der Sicherheit für die Menschen in Rommerskirchen, aber auch aus finanziellen Gründen. Würden wir nämlich nicht in eine Freiwillige Feuerwehr investieren, müsste an deren Stelle eine Berufsfeuerwehr treten – für eine kleine Gemeinde wie unser Rommerskirchen, nicht allein finanziell ein Ding der Unmöglichkeit“, betonte Mertens. „Wir wissen, was wir an unserer Feuerwehr haben, die tagtäglich für unser aller Sicherheit bereit steht“, so der Bürgermeister.