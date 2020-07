Bauprojekt in Rommerskirchen : Neuer Katzenauslauf fürs Tierheim

Der gerade fertiggestellte kleine Katzenauslauf im Tierheim Oekoven (der große folgt noch) erinnert ein wenig an einen Wintergarten. Foto: Pasternak

Rommerskirchen Auch das Dach des alten Gebäudes in Oekoven wird erneuert. Am nächsten Montag sollen die Gerüstbauer anrücken. Am Wochenende soll zudem der alte, große Katzenfreilauf abgerissen werden. Weitere Helfer sind willkommen.

Die Bedingungen dafür, in einem Jahr zwei große Projekte zu starten und auch umzusetzen, waren 2020 coronabedingt sicherlich nicht günstig. Die Verantwortlichen im Tierheim Oekoven haben es dennoch gewagt – und werden belohnt. Wenn nichts Gravierendes mehr dazwischen kommt, werden in den nächsten Monaten sowohl die neuen Katzenfreiläufe fertig, als auch die Erneuerung des Daches auf dem alten Gebäude abgeschlossen.

Für die Katzenfreiläufe – die Samtpfoten mussten aufgrund der Arbeiten vorübergehend innerhalb des Tierheimkomplexes umziehen – hat sich eine muntere Truppe um den Heimwerkerspezialisten Torsten Schiefer, der den Youtube-Kanal „Rund ums Haus TV“ betreibt, zusammengefunden. Auf der Facebook-Seite des Tierheims Oekoven ist ein Video zu finden, das den ersten Teil der Arbeiten dokumentiert und auch die gute Stimmung transportiert, die unter den Helfern herrscht. An diesem Wochenende soll’s mit dem Abriss des alten, großen Freilaufs weitergehen, und dafür sind weitere helfende Hände willkommen, wie Benjamin Pasternak, Vorsitzender des Tierheim-Trägervereins, berichtet.

Übrigens auch solche, die nicht unbedingt bei der Demontage mitwirken wollen; sie können sich anderweitig nützlich machen. „Wer einen Kuchen, einen Salat oder etwas Anderes zur Stärkung der ‚Handwerker’ beitragen möchte, kann das gerne tun“, sagt Pasternak. Interessenten können sich unter 02183 7295 (8 bis 17 Uhr) oder über die sozialen Medien mit dem Tierheim in Verbindung setzen.

Am kommenden Montag werden dann die Gerüstbauer anrücken in Oekoven. Sie treffen die Vorbereitungen für die Dachsanierung, die nun auch in Angriff genommen wird. Vorausgegangen war eine große Spendenaktion, bei der der Tierheimverein symbolisch Ziegel zum Stückpreis von 25 Euro verkauft hatte. Zwar konnte das Ziel, 46.500 Euro einzunehmen, nicht vollständig erreicht werden, weil sich auch hier die Corona-Krise nachteilig bemerkbar machte, doch die erreichte Summe von rund 30.000 Euro wertet Pasternak unter den schwierigen Bedingungen als großen Erfolg: „Ich bin begeistert, dass die Spendenbereitschaft in dieser Zeit trotzdem so hoch war.“ Insgesamt schlägt die Dacherneuerung wahrscheinlich mit ungefähr 70.000 Euro zu Buche.