Naturschutz in Rommerskirchen : Neuer Flyer für naturnahe Vorgärten in der Gemeinde

Rommerskirchen Die vor einigen Jahren noch sehr beliebten „Steingärten“ vor Häusern sind mittlerweile out. Nicht nur das, denn sie sind vor allem nicht gut für das Klima und erst recht nicht insektenfreundlich.

Grüne Vorgärten weisen gegenüber Steingärten viele ökologische Vorteile auf: So tragen sie an heißen Sommertagen zur Abkühlung bei und sind ein wirksamer Beitrag gegen das zunehmende Insektensterben, wenn man blühenden Stauden und Pflanzen als Nahrungsquelle für Biene, Hummel und Co. anbietet. Auch das anfallende Abwasser wird durch Verdunstung und Versickerung vermindert. Für den „Rückbau“ eines Schottergartens gibt es zwei Alternativen. Zum einen kann der vorhandene Kalksteinschotter mit sandigem Lehm vermischt werden, was ermöglicht, Steingarten-Stauden zu pflanzen oder anderes Saatgut auszubringen. Die zweite Alternative besteht darin, den Schotter gegen Mutterboden auszutauschen, so dass mehrjährige Blumenwiesen ausgesät werden können. Der Vorteil dabei: Diese müssen nur zwei Mal im Jahr gemäht werden.