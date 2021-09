Brauchtum in Rommerskirchen : Neuer Festplatz wird im ersten Halbjahr 2022 fertig

Projekt mit Weitblick: Am im Bau befindlichen Dorf-, Fest- und Schützenplatz an der Otto-Lilienthal-Straße soll ab nächstem Jahr gefeiert werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Das nächste große Schützenfest in Rommerskirchen soll an der Otto-Lilienthal-Straße gefeiert werden. Vielleicht gibt es zuvor noch ein Eröffnungsfest.

(ssc) In diesem Jahr, wie im Juni von Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens noch optimistisch prognostiziert, wird die Fertigstellung des neuen Dorf-, Fest- und Schützenplatzes an der Otto-Lilienthal-Straße nicht mehr gelingen, wohl aber im ersten Halbjahr 2022. Die Zielgerade kommt also langsam in Sicht, wie Mertens auf Anfrage unserer Redaktion berichtete. Von den Fortschritten auf dem Baugelände können sich alle potentiellen Nutzer überzeugen.