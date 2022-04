Politik in Rommerskirchen : Neuer Briefwahl-Rekord zeichnet sich schon ab

Rommerskirchen Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens hält dies vor der Landtagswahl für ein gutes Zeichen. Er hofft auf eine hohe Beteiligung in der Gemeinde.

Die politische Teilhabe ist vielen Wahlberechtigten in Rommerskirchen offensichtlich wichtig. Und deshalb tragen sie dafür Sorge, ihre Stimme auch dann abgeben zu können, wenn sie dies aus unterschiedlichen Gründen nicht im Wahllokal tun können oder möchten. Jedenfalls sei für die nordrhein-westfälische Landtagswahl am 15. Mai schon jetzt ein neuer Briefwahlrekord in Rommerskirchen in Reichweite, heißt es aus dem Rathaus. Die Gemeinde habe bis vergangenen Montag (25. April) bereits 2597 Wahlscheine mit den entsprechenden Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl versandt. In Rommerskirchen sind diesmal 10.566 Menschen wahlberechtigt.