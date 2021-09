Ärzte in Rommerskirchen : Ehemaliger Oberarzt verstärkt das Praxisteam am Gillbach

Mathias Roehl, Christiane Felis und Rainer Friebe (v.l.n.r.) kümmern sich um die Patienten der Praxis. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Seit Mitte August ergänzt Mathias Röhl das Ärzteteam in der Praxis am Gillbach in Butzheim. Der Mediziner macht eine Weiterbildung zum Hausarzt.

Die Praxis am Gillbach gibt es schon seit ungefähr 30 Jahren. Im Jahr 2015 haben Rainer Friebe und Petra Felis die Praxis von Lothar Starke übernommen und sind seitdem als Fachärzte für Allgemeinmedizin für die Rommerskirchener tätig. Nun hat das Praxisteam Verstärkung durch einen Weiterbildungsassistenten bekommen: Seit dem 16. August ist Mathias Röhl im Rahmen seiner Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner in der Praxis am Gillbach tätig.

Das Besondere daran ist, dass Mathias Röhl kein blutiger Anfänger ist, sondern schon über viel Erfahrung als Arzt verfügt: Bereits 2004 erlangte er seine Approbation, seit 2014 ist er Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. In den letzten sechs Jahren war der 43-Jährige als Oberarzt im Vinzenz-Krankenhaus in Köln tätig. Als Quereinsteiger mit dem medizinischen Hintergrund macht er nun eine eineinhalbjährige Ausbildung zum Allgemeinmediziner (normalerweise dauert die Facharztausbildung fünf Jahre). „Als Intensivmediziner kommt immer erst sehr spät an die Patientin heran und kann dann wenig an der Ursache machen, wenn Krankheiten zum Beispiel chronisch sind“, erklärt Röhl. „Ich wollte auch mal ans andere Ende und auch prophylaktisch tätig werden, um Probleme frühzeitig zu erkennen und dann auch behandeln zu können.“ Nach 16 Jahren Arbeit in Krankenhäusern ist die Tätigkeit als Weiterbildungsassistenz in der Praxis am Gillbach eine willkommene Möglichkeit für den Mediziner, aus dem Klinikalltag auszusteigen. „Die Allgemeinmedizin hat mich immer schon interessiert“, erzählt er.

Auch die Kollegen profitieren von der Zusammenarbeit. „Er bringt eine tolle Expertise mit ins Haus, ein umfangreiches Wissen in der Intensivmedizin“, so Rainer Friebe. „Wir lernen von ihm und er von uns. Es ist eine win-win-Situation.“