Neubau in Rommerkirchen Mobilstation wird Montag eröffnet

Rommerskirchen · In der kommenden Woche wird der Bürgermeister die offizielle Eröffnung des Neubaus in Rommerskirchen vornehmen. Die Mieter stehen in den Startlöchern. Welche Angebote die Mobilstation bereit hält.

08.03.2023, 04:50 Uhr

Kleinere Arbeiten müssen noch erledigt werden, aber der Großteil ist gemacht an der Mobilstation in Rommerskirchen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Melanie van Schyndel

Viele Jahre wurde darauf hingearbeitet, nun ist sie endlich fertig: Die Mobilstation am Bahnhof in Rommerskirchen wird am kommenden Montag, 13. März, um 17 Uhr durch Bürgermeister Martin Mertens offiziell eröffnet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gemeindeleben sowie Mieter und beteiligte Firmen werden vor Ort sein.