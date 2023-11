Kultur in Rommerskirchen Neue Beleuchtung für das Landwirtschaftsmuseum

Die Halle des Landwirtschaftsmuseums im Kreiskulturzentrum Sinsteden an der Grevenbroicher Straße erstrahlt in einem neuen Licht. Möglich machen es leistungsstärkere und umweltfreundlichere Leuchtstrahler, die jetzt installiert worden sind, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die alten Vorgängermodelle wurden demontiert. Baudezernent Harald Vieten und Architekt Jens Kotterba vom Amt für Gebäudewirtschaft machten sich jetzt bei einem Ortstermin ein Bild vom Fortschritt des Projekts. Es schlägt mit Gesamtkosten in Höhe von 95.000 Euro zu Buche und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.