Theater in Rommerskirchen Neue Komödie feiert Premiere auf der Gillbachbühne

Die Gillbachbühne Evinghoven gibt es seit 1986. Neun der Gründungsmitglieder sind noch aktiv. Die Stücke wurden bis jetzt alle eingekauft, aufgeführt werden ausschließlich Komödien. Am Wochenende kam ein wenig Nostalgie auf: Gespielt wurde da, wo 1987 das erste Stück aufgeführt wurde, nämlich im Saal der Pizzeria Fiorello an der Widdeshovener Straße 79. Die Turnhalle der ehemaligen Grundschule wird derzeit zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. „Die Besucher kommen zum Teil von weit her“, sagte Regisseur Helmut Schmitz. Und er verriet, dass die Komödie eigentlich im Jahre 1942 spielt. Sie wurde behutsam an die heutige Zeit angepasst. Und die ebenso spannende wie lustige Geschichte findet nicht in London, sondern in Evinghoven statt.