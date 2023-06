Große Nachfrage in Rommerskirchen Neue Grillhütte am alten Sportplatz ist der Renner

Schon das Vorgängerhäuschen, das marode geworden war und deshalb abgerissen werden musste, war beliebt gewesen. Besonders in den 1980er und 1990er Jahren ging es dort oft hoch her. Doch die neue Grillhütte, die die Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr am alten Sportplatzgelände des TuS Gilbach hat aufstellen lassen, knüpft daran locker an: Sie ist der absolute Renner. Das ergab jetzt eine Anfrage unserer Redaktion im Rommerskirchener Rathaus.