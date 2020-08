Verkehr in Rommerskirchen : Neue Fahrbahndecke für die Antoniterstraße

In Evinghoven beginnen am Montag Straßenbauarbeiten. Foto: iStockphoto

Rommerskirchen In Evinghoven ist ab Montag mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßenbauarbeiten zu rechnen. Auch die Busbuchten werden zurückgebaut.

(ssc) Das Tiefbauamt des Rhein-Kreises will am kommenden Montag, 31. August, mit den Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke der Antoniterstraße (Kreisstraße 26) im Rommerskirchener Ortsteil Evinghoven beginnen. Das kündigte das Presseamt des Kreises an. Betroffen ist der Bereich vom Ortseingang Oekoven/Deelen bis zur Kreuzung Widdeshovener Straße (K26/K27). Außerdem wird die Verschwenkung am Ortseingang zurückgebaut und stattdessen eine Fahrbahnaufwölbung errichtet.