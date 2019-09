Dokumente : Neue Zeugnisse zu jüdischem Leben

Rommerskirchen Barbara Reisner übergab jetzt Unterlagen der Familie Kaufmann dem Kreisarchiv.

Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss hat wertvollen Zuwachs erfahren: Barbara Reisner aus Antwerpen übergab dort jetzt Unterlagen der jüdischen Familie Kaufmann, die 1940 in die USA emigrierte und zuvor in Rommerskirchen und Köln lebte. Enthalten sind darin auch Schriftstücke und Fotos der mit den Kaufmanns verwandtschaftlich verbundenen jüdischen Familien Mosbach, Tepperberg und Vosen.

Die Schenkung erfolgte auf Vermittlung des Stommelner Historikers Josef Wißkirchen, der Barbara Reisner im Zuge der Recherchen für sein 2016 erschienenes Buch „Verfolgte Nachbarn am Gillbach“ kennenlernte. Genauer gesagt, als sein Werk sich schon in der Drucklegung befand. Wißkirchen, der zu Jahresbeginn sein neuestes Buch über das System der „Schutzhaft“ im Rhein-Erft-Kreis veröffentlicht hat, beschäftigt sich weiterhin mit den Zeitzeugnissen Barbara Reisners und mag ein Buch hierüber nicht ausschließen.

Die US-Amerikanerin war wie ihr verstorbener Mann Herbert Kaufman (wie er seinen Geburtsnamen Kaufmann „amerikanisierte“) Berufsmusikerin und viele Jahre in einem Orchester in Antwerpen tätig. Ihr Mann war der Sohn des Rommerskircheners Walter Kaufmann, „Ich bin froh, dass die Dokumente aus unserem Familienbesitz nunmehr an einem sicheren Ort fachgerecht verwahrt werden und von interessierten Personen eingesehen werden können“, sagte Barbara Reisner bei der Übergabe der Dokumente. Auch die in den USA und Kanada lebenden drei Söhne unterstützen die Schenkungsidee.