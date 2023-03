Kultur in Rommerskirchen Foto-Kunst auf dem Rathausflur

Das Vorurteil, in einer 13.000-Einwohner-Kommune sei kulturell nichts zu erwarten, widerlegt Rommerskirchen seit vielen Jahren. Die hochkarätigen Veranstaltungen im Kulturcafé am Grünweg (am heutigen Freitag um 20 Uhr tritt dort Felix Janosa auf) sind dafür ein Beleg, ein anderer sind die wechselnden Ausstellungen von Malerei, Fotokunst und weiteren Kreationen, denen das örtliche Kulturamt regelmäßig Raum zur Verfügung stellt. Ohne von Gemälden oder Fotografien geschmückt zu werden, ist das Dienstleistungszentrum des Rommerskirchener Rathauses inzwischen fast schon nicht mehr denkbar. Nach dem Ende der mittlerweile 13. Winterausstellung zeigt dort jetzt die „Fotogruppe Links des Rheins“ alias Gisela Zimmer und Achim van der Kemp ihre Fotoausstellung „Innenaussichten – Begegnungen zweier fotografischer Handschriften“, die bis 30. März zu sehen sein wird.