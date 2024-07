Strukturwandel im Rheinischen Revier So will Rommerskirchen noch vor dem Kohleausstieg neue Jobs schaffen

Strukturwandel – wer davon spricht, der sollte Zeit mitbringen, diese böse Erfahrung macht das Ruhrgebiet noch heute. In Rommerskirchen soll das anders laufen. Noch vor dem Ausstieg aus der Braunkohle, im Rheinischen Revier, Stand heute geplant für 2030, sollen neue Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen in der Gemeinde am Start sein. Ein Meilenstein auf dem Weg dorthin war jetzt der Aufstellungsbeschluss für eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Erarbeitung eines Bebauungsplans für die ehemalige Erweiterungsfläche am Kraftwerk Neurath.