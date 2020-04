Wohnen in Rommerskirchen : Deelen wird neue Heimat für Häuslebauer

Wohnen in Rommerskirchen

Im beschaulichen Deelen herrscht Wohlfühlatmosphäre. Das zieht auch Menschen bei der Suche nach einem Bauplatz an. Foto: Georg Salzburg (salz)

Deelen Das Bauprojekt in der Ortsmitte macht Fortschritte. Dort entstehen zehn neue Häuser auf unterschiedlich großen Grundstücken. Die Baustraße für die Errichtung der Gebäude ist schon fertig.

Es tut sich was inmitten des beschaulichen Deelen. Dort sind zehn Grundstücke ausgewiesen worden, die mit neuen Häusern bebaut werden, und die ersten Arbeiten sind inzwischen angelaufen. Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens und der Leiter des Fachbereichs Planung und Gemeindeentwicklung, Carsten Friedrich, hatten sich vor Ort umgesehen und zufrieden festgestellt, dass die Baustraße fertiggestellt ist. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass die neuen Grundstücke gut erreichbar sind. Die Areale sind von recht unterschiedlicher Größe – von 375 Quadratmetern bis zu 1000 Quadratmetern. Dem Gebiet liegt der Bebauungsplan „Deelen Mitte“ zugrunde.

Doch Deelen wird in naher Zukunft noch weiter wachsen. Ende Februar hatte der Gemeinderat die nächsten Schritte für die Ortserweiterung „Deelen Ost“ beschlossen, darunter die Berücksichtigung diverser Anregungen verschiedener Träger öffentlicher Belange. In „Deelen Ost“ entstehen freistehende Einzel- bzw. Doppel- oder Reihenhäuser, bei denen laut Gemeinde „vorhandene Bebauungsstrukturen aufgegriffen“ werden. Der Bebauungsplan dort ziele „auf eine maßvolle Verdichtung mit angemessenen Grundstücksgrößen ab“.

Bei der jetzt begonnenen Umsetzung des Neubauprojektes in „Deelen Mitte“ gibt es eine Besonderheit. Genauer: eine Premiere. „Bei der Vergabe der Grundstücke fanden erstmals die vom Rat der Gemeinde im Sommer 2019 beschlossenen neuen Vergabegrundsätze Anwendung“, erinnert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Den neuen Vergabegrundsätzen liegt unter anderem ein Punktesystem zugrunde, mit dem die Gemeinde eine gerechte und transparente Verteilung der Grundstücke gewährleisten möchte. Im Kern geht es um die Interessen von Einheimischen und von Bauwilligen mit Kindern. Denn Bauland in Rommerskirchen ist seit Jahren stark nachgefragt. Das führte in der Vergangenheit bereits dazu, dass Interessenten im Rathaus campiert hatten, um eines der begehrten Areale zu ergattern. Zudem war bei den Wohnsitzen von einigen auswärtigen Bewerbern getrickst worden. Einheimische waren mit diesen Tricks zum Teil benachteiligt worden und ins Hintertreffen geraten.

Die Politiker im Rat hatten sich deshalb darauf geeinigt, nachvollziehbare und vor allem auch sozial gerechte Kriterien zur Vergabe von Grundstücken festzulegen. Ein Punkt: Wer beim ersten Vergabetermin zum Zuge kommen wollte, muss mindestens seit zwei Jahren seinen Erstwohnsitz in der Gemeinde haben. Zweiter Punkt: Im Haushalt lebender Nachwuchs bekommt erst dann einen „Kinderrabatt“, wenn die Kinder ihren Hauptwohnsitz im derzeitigen und künftigen Haushalt des Grundstückskäufers haben. Nur die Steuerkarte vorzulegen, genügt nicht mehr.

Für die Grundstücke in „Deelen Mitte“ waren rund 30 Bewerbungen eingegangen. Momentan würden mit den Bewerbern die Grundstücksverträge geschlossen, so dass auch bald mit einer verstärkten Bautätigkeit in dem Baugebiet zu rechnen sein wird, informiert die Gemeinde. Die neue Straße werde die Bezeichnung „Zur Feldwiese“ erhalten“.