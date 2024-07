Nach Ratsbeschluss in Rommerskirchen Neubau des Bauhofes steht in den Startlöchern

Wenn der neue Bauhof fertiggestellt und die Mitarbeitenden dort eingezogen sind, wird der alte Bauhof in Vanikum abgerissen. An dieser Stelle plant die Verwaltung einen Kindergarten-Neubau. Die dreigruppige Einrichtung soll spätestens 2027 in Betrieb gehen. „Die Gemeinde plant kontinuierlich den bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder. Für das neue Kindergartenjahr 2024/25 haben alle antragstellenden Eltern einen Platz erhalten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist der Neubau der Kita ein wichtiger Baustein,“ so Martin Mertens.