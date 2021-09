Freizeit in Rommerskirchen : Neubau der Grillhütte in Nettesheim verzögert sich weiter

Nettesheim Aufgrund eines zwischenzeitlichen Antragsstopps konnte die Gemeinde die benötigten Fördergelder für das Häuschen nur verspätet abrufen. Wann die Hütte nun stehen soll.

Selbst wenn der Herbst noch so golden werden sollte: In diesem Jahr wird das nichts mehr mit öffentlichem Grillvergnügen am neugestalteten Freizeitareal in Nettesheim. Denn es fehlt immer noch ein schützendes Dach über dem Kopf für die potentiellen Nutzer: Der fest vorgesehene Neubau der Grillhütte, der ursprünglich schon für den Herbst des vergangenen Jahres geplant gewesen war, konnte bislang nicht verwirklicht werden.

Woran das liegt, teilte die Rommerskirchener Gemeindeverwaltung jetzt den Politikern in einer Informationsunterlage für die jüngste Ratssitzung mit. Man habe sich bereits Anfang 2020 um finanzielle Mittel aus dem Topf „Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen Raumes“ bemüht, schreibt die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Susanne Garding-Maak. Und das Geld sei auch in Aussicht gestellt worden. Doch im April 2020, auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle samt Lockdown kam dann ein genereller Antragsstopp. Deshalb habe die Gemeinde den Förderantrag erst im Januar dieses Jahres einreichen können, so Garding-Maak weiter. Die Förderzusage sei dann im Mai eingetroffen. „Vorher konnte nicht begonnen werden, ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wäre förderschädlich gewesen“, erklärte die Fachfrau aus der Verwaltung.

Nun laufe zwar das Ausschreibungsverfahren. Doch dabei tut sich das nächste Hindernis auf. Weil die Situation in der Bauwirtschaft aktuell problematisch ist, es an Material mangelt und viele Firmen überlastet sind, sei es „schwierig, überhaupt Angebote zu bekommen“. „Geplant und mit dem Fördergeber abgestimmt ist, dass die Aufstellung der Grillhütte in der erste Jahreshälfte 2022 erfolgen kann“, berichtet Susanne Garding-Maak. Eine weitere Grillhütte soll an dem neuen Dorf-, Fest- und Schützenplatz an der Otto-Lilienthal-Straße in Rommerskirchen entstehen. Gut möglich, dass sie ungefähr zur selben Zeit in Betrieb genommen werden kann wie die in Nettesheim. Denn auch der Festplatz soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahrs fertig werden.