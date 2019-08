Netzwerk 55 plus in Rommerskirchen : Netzwerker feierten zehnten Geburtstag

Netzwerk 55 plus in Rommerskirchen

Rommerskirchen Das Netzwerk 55 plus blickte jetzt auf seine erste Dekade als „Erfolgsgeschichte“ zurück. Der Terminkalender ist nach wie vor bestens gefüllt, die Resonanz bei den Mitwirkenden ungebrochen.

Wäre das Netzwerk 55 plus ein Verein, wäre es womöglich einer der am besten funktionierenden im Gemeindegebiet. Dennoch lehnen die Netzwerker den Begriff nach wie vor vehement ab und berufen sich auf ihre „nicht-hierarchischen Strukturen“, wie jetzt Netzwerk-Moderatorin Edeltraud Wilmsen beim Sommerfest der Netzwerker in der Alten Schule in Sinsteden beileibe nicht zum ersten Mal betonte.

Das Fest stand ganz im Zeichen des zehnten Geburtstags des Netzwerks, das sich im September 2009 konstituierte und zu einer Erfolgsgeschichte ohnegleichen wurde. „Es waren zehn Jahre, die wirklich Freude bereitet haben“, sagt Netzwerk-Sprecherin Ingrid Grubert. Einen der wohl für viele Mitwirkende wichtigsten Aspekte beschreibt ihr Co-Sprecher Hubert Rosellen: „In diesem Jahrzehnt wurden viele neue Bekanntschaften und auch Freundschaften geschlossen.“ Festzustellen ist in jedem Fall, dass die Resonanz im ersten Jahrzehnt des Bestehens nicht gesunken ist. Dabei standen die Fahrten mit dem Theaterbus – de facto sind es in der Regel zwei Busse – von Anfang an zahlenmäßig an der Spitze. Übertroffen werden dessen Zahlen allenfalls beim Netzwerkerfrühstück, das an jedem letzten Dienstag im Monat in der Butzheimer Begegnungsstätte stattfindet.