Baumaßnahmen in Nettesheim Eingang zur Kirche bald barrierefrei

Und die Arbeiten gehen noch weiter. Als nächsten Schritt strebt die Gemeinde die Schaffung eines barrierefreien Eingangs zu dem Gotteshaus an. Laut Matthias Schlömer soll mit den entsprechenden Arbeiten noch in dieser Woche begonnen werden. Geplant ist, vor dem Hauptportal eine Rampe anzulegen, damit Rollstuhlfahrer und Menschen mit einem Rollator einfacher in die Kirche gelangen können. An den Türen wird eine Automatik eingebaut, damit diese sich leicht öffnen lassen. Die Arbeiten werden voraussichtlich ungefähr 14 Tage dauern, also noch vor Weihnachten erledigt sein. „Wir hoffen, damit dazu beizutragen, das Gläubige zukünftig noch einfacher den Weg in unsere sehr schöne Pfarrkirche finden“, sagt Schlömer. „Bei der Gelegenheit möchten wir allen Beteiligten und vor allem den mitwirkenden Handwerkern für die geleistete Arbeit Dank sagen.“