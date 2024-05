Wettbewerb in Rommerskirchen Naturnahe Gärten gegen das Bienensterben

Die Kriterien für den Wettbewerb hat eine fachkundige Jury erstellt und in den auszufüllenden Bewerberbogen einfließen lassen. Formlose Bewerbungen mit aussagekräftigen Fotos können bis zum 30. Mai per Post oder per Mail an folgende Adressen gesendet werden: Gemeinde Rommerskirchen, Tiefbauamt, z.Hd. Herr Reimert, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen oder an tiefbauamt@rommerskirchen.de. Die Preisverleihung soll am 5. Dezember im Umweltausschuss des Gemeinderats erfolgen.