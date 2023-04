Rommerskirchenerin entdeckt Kreativität Lockdown fördert Talent zutage

Sie startete einen Aufruf in einer Facebook Gruppe für Rommerskirchen, Dormagen und Grevenbroich, und zeigte dort unter ihrem Account „NATINESS ART“ eine Auswahl ihrer Bilder. Sie bot den Mitgliedern an, für diese ihre eigenen Haustiere, Landschaften oder Familienmitglieder via Foto nachzumalen und auf Leinwand zu bringen und brachte so einen Stein an Bestellungen ins Rollen. „Aktuell arbeite ich daran eine professionelle Homepage zu bekommen. Danach soll noch ein richtiger Pinterest & Instagram Shop entstehen. Aber alles nach und nach und ganz in Ruhe. Ich würde mich freuen, wenn meine Kunst in der Region Anklang finden würde und ich möglichst vielen eine Freude mit ihren persönlichen Werken bereiten könnte“, so die Zukunftspläne der Malerin.