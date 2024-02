Nach Attacke auf Einfamilienhaus in Rommerskirchen Große Spendenbereitschaft für Familie Gelber

Die Polizei war bereits am nächsten Morgen vor Ort, um Spuren zu sichern, doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch der öffentliche Aufruf der Polizei und die Bitte an die Bürger, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeidienststelle zu wenden, blieben bislang erfolglos. „Auch zwei Wochen nach der Attacke riecht das gesamte Haus nach Erbrochenem. Es ist wirklich schrecklich. Es riecht einfach alles danach und wir bekommen den Gestank nicht raus", so Jessica Gelber verzweifelt. Sie kann sich bis heute nicht erklären, wer ihrer Familie das angetan haben könnte. Nach eigenen Angaben hat sie weder Geldschulden noch Streit oder Ärger mit irgendjemandem. „Jessica ist mein absoluter Herzensmensch. Sie ist so liebenswert und hilfsbereit. Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, egal in welcher Weise, ist sie gleich zur Stelle und unterstützt, wo sie nur kann. Mir ist absolut rätselhaft, wie ausgerechnet ihr das passieren konnte", sagt Tanja Gerhard über ihre Nichte.