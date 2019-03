Diskussion in Rommerskirchen: Beitragsfreie Kita: Abstimmung nötig

Rommerskirchen Bürgermeister fände kostenloses drittes Kindergartenjahr gut. Allein entscheiden kann Gemeinde nicht.

Wenn es nach Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens ginge, wäre der Zugang zu Bildungsangeboten kostenfrei. „Da kommt bei mir mein sozialdemokratisches Herz durch“, sagt Mertens scherzend. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht – wenngleich eine Entscheidung des Neusser Stadtrates in der Rommerskirchener Bevölkerung aufmerksam registriert worden ist, wie Diskussionen in den digitalen Netzwerken belegen. In Neuss werden die Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten ab dem Kita-Jahr 2020/2021 für Kinder ab drei Jahren abgeschafft. Doch während der Neusser Rat eigenständig über einen solchen Schritt entscheiden darf, gilt das für Rommerskirchen nicht.

Denn die Gemeinde sitzt mit Jüchen und Korschenbroich in einem Boot, weil alle drei Kommunen im Verbund an das Kreisjugendamt angegliedert sind. Beitragsfreiheit in Kindergärten wäre eine freiwillige Leistung, die vollständig über die Kreisjugendamtsumlage zu finanzieren wäre, erläutert Martin Mertens. Das bedeutet: Keine der drei Kommunen kann alleine über eine Beitragsfreiheit entscheiden, alle drei müssen sich untereinander abstimmen. Da die finanzielle Situation vor allem in Korschenbroich derzeit schwierig ist, rechnet Mertens nicht mit einem schnellen Entscheid in diese Richtung. Er sagt aber: „Unser Ziel ist es, zumindest die Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr ab 2021 umzusetzen. Wir sind in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen und dem Rhein-Kreis als zuständigem Träger der Jugendhilfe.“