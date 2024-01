Konzert in der Samariterkirche Rommerskirchen Musikalisches Feuerwerk zum Jahreswechsel

Musikalisch anspruchsvoll wurde das alte Jahr verabschiedet und das neue freudig begrüßt. Stillstand gibt es für den Organisator Shawn Kühn nicht, und deshalb hatte er sich für das Quartalskonzert in der Samariterkirche etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ihre Aufwartung in der evangelischen Kirche machten nämlich Alexander Grün, geboren im Jahr 2000, Organist an der Kölner Basilika St. Ursula, und Frank Grobusch, geboren 1976, Kantor an der katholischen St. Franziskusgemeinde in Düren. Alexander Grün stand die immer noch taufrische elektrische Kisselbach-Orgel zur Verfügung, und der Tenor Frank Grobusch hat seine wunderbar klare, kräftig Reintöne produzierende Stimme überall dabei.