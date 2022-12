Veranstaltung in Rommerskirchen Musikalischer Weihnachtsmarkt in Oekoven

Mächtig ins Zeug gelegt haben sich die Vereine der drei Dörfer Oekoven-Deelen-Ückinghoven für das erstmalige Weihnachtssingen mit Weihnachtsmarkt am Samstag, 3. Dezember, in und vor der Kirche Sankt Briktius. Aus einer ursprünglich eher kleinen Idee ist ein richtiges „Event“ mit zahlreichen Angeboten geworden. „Im Moment können wir überhaupt nicht einschätzen, wie der Zuspruch sein wird. Aber wenn alle kommen, die es gesagt haben, könnte es echt voll werden!“ so einer der Organisatoren. Sicherheitshalber habe man am Bruderschaftspark zusätzliche Parkplätze ausgewiesen. Und die Kirche Sankt Briktius biete zwar ein wunderschönes Ambiente, habe aber nicht ganz so viel Platz wie der Kölner Dom. Daher habe man auch dort vorgebaut. Um allen Besuchern das Mitsingen zu ermöglichen, werden die Regieanweisungen des Chorleiters Peter Faller-Lubczyk und der Gesang des Chors Celebration auch nach außen übertragen.