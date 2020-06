Vorfall in Rommerskirchen : Motorradfahrer zwingen Auto in Grünstreifen

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Gill/Butzheim Krass gefährdet hat offenbar eine Gruppe von Motorradfahrern am Dienstag andere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 477. Wie die Polizei berichtet, soll das Trio gegen 21 Uhr in Gill in Richtung Neuss unterwegs gewesen sein.

