Rommerskirchen: Wieder Unfall auf der B 59 : Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Der Verunglückte wurde per Hubschrauber abgeholt. Foto: Daniel Bothe

Rommerskirchen Die schwarze Serie mit schweren Unfällen auf der Bundesstraße 59 will einfach nicht abreißen. Am Wochenende gab es das nächste Unglück, diesmal beim Rommerskirchener Ortsteil Gill. Dort war am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer unterwegs gewesen, der plötzlich von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste, der ihn in ein Krankenhaus flog. An der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, denn die Bundesstraße musste zwischen Pulheim und Rommerskirchen vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

In den vergangenen Wochen war es auf der B 59 bei Rommerskirchen mehrfach zu Unfällen mit gravierenden Folgen gekommen.

(ssc)