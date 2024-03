Geburtstag in Rommerskirchen Mobilstation ist seit einem Jahr in Betrieb

Mit der Mobilstation konnte der offizielle Schlusspunkt unter die 2014 begonnene, zuvor jahrzehntelang vergeblich angestrebte, Umgestaltung des 1898 eröffneten Bahnhofs gesetzt werden. Das Land NRW leistete hierzu einen Zuschuss in Höhe von mehreren 100.000 Euro. Die erste, die in der Mobilstation ihre Räumlichkeiten beziehen konnte, war Nicole Ganse, die nun schon seit Ende 2022 in ihrer Podologiepraxis tätig ist. Mit Dr. Jürgen Funck und seinen beiden Kolleginnen praktiziert erstmals ein kinderärztliches Team in der Gemeinde, was besonders die vielen Familien in Rommerskirchen freut und entlastet.