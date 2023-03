Bahnhof in Rommerskirchen Die Mobilstation ist offiziell eröffnet

Was lange währt, wird endlich gut – diesen Satz konnte man am Montagabend in Rommerskirchen häufig hören. Nach jahrelanger Planung und Bauzeit wurde die neue Mobilstation am Bahnhof mit zahlreichen Gästen nun offiziell eröffnet. Bürgermeister Martin Mertens zeigte sich sichtlich erleichtert. „Da fällt jetzt schon ein Stein vom Herzen“, gab er zu. Ursprünglich sollte die Mobilstation im Sommer 2022 eröffnet werden, doch vor allem Lieferschwierigkeiten im Baugewerbe sorgten für eine Verzögerung. Das tat der Freude über das Endprodukt am Montag jedoch keinen Abbruch. „Ich bin total begeistert, was hier entstanden ist. Das Ergebnis hat meine Erwartungen noch übertroffen“, so Mertens.