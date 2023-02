Karnevalsjeck aus Rommerskirchen Mit dem Trecker beim Karnevalsumzug in Neuss und Düsseldorf

Zum Karneval, beziehungsweise zum Traktorfahren in etlichen Umzügen, kam der UrNeusser P.J. Möhlen ohne größere Umstände: Sein Vater arbeitete im Personalbüro des Neusser IHC-Standorts, der nicht allein den Kappeszug in Neuss, sondern auch den Düsseldorfer Rosenmontagszug und den Zug am Veilchendienstag in Mönchengladbach mit Traktoren versorgte. In der Kreisstadt war er stets für die Neusser Heimatfreunde im Einsatz, in Düsseldorf und Mönchengladbach für wechselnde Gruppen und Vereine. Mit der Schließung von Case 1997 fiel für ihn der Umzug in Mönchengladbach weg, doch in seiner Heimatstadt und in Düsseldorf war er (fast) ununterbrochen im Einsatz. Lediglich einmal musste er wegen eines Mittelfußbruchs pausieren, 1991 fiel der Karneval wegen des Golfkriegs komplett aus, und einen Düsseldorfer Rosenmontag im Frühsommer hat Möhlen auch schon bestritten, als das „Original“ wegen allzu heftiger Sturmböen abgesagt werden musste. Traktorfahren in Karnevalszügen ist eine überaus verantwortungsvolle Aufgabe und nicht mit sonstigen Touren vergleichbar. „Immer wieder gibt es Kinder oder Betrunkene, die sich regelrecht vor die Wagen werfen“, sagt P.J. Möhlen mit Blick auf die zuweilen heiklen Begleitumstände beim „Kamellewerfen“ auf der gut dreieinhalb Kilometer langen Strecke.