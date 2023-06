Ferienangebot in Rommerskirchen Mit dem Skateboard durch die Ferien

Westenergie und die Initiative „skate-aid“ bieten in den Sommer- und Herbstferien zum sechsten Mal gemeinsame Skateboardworkshops in Kooperation mit der Gemeinde Rommerskirchen an. Gedacht ist das Programm für bis zu 40 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren. In den zweitägigen Workshops lernen sie technische Grundlagen des Skateboardfahrens, wie zum Beispiel Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen, aber auch fachliche Basics.