Zwischen Widdeshoven und Wevelinghoven : L69 soll verbreitert werden – zusätzlich zum neuen Radweg

Rommerskirchen Schon lange wird ein Radweg zwischen Widdeshoven und Wevelinghoven gefordert. Jetzt soll auch die Straße verbreitert und die Unfallgefahr verringert werden. So ist der Stand.

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Manchmal mahlen sie sogar so lange, bis die zuständige Behörde mehrfach ihren Namen gewechselt hat: Nachdem das damalige Rheinische Straßenbauamt Mönchengladbach 1991 die Gemeinde Rommerskirchen darüber informiert hatte, dass entlang der L 69 zwischen Widdeshoven und Wevelinghoven ein kombinierter Rad-Gehweg geplant sei, fand beim heutigen Landesbetrieb Straßenbau am 1. Juni der erste Behördenbeteiligungstermin statt.

Der Radweg selbst soll 2,50 Meter breit werden. Beim Grunderwerb wird schon jetzt eine Breite von 3,50 Meter berücksichtigt – für einen breiteren Ausbau muss daher keine zusätzliche Fläche gekauft werden. „Natürlich freuen wir uns, wenn denn der Rad- und Gehweg 2026 tatsächlich gebaut und die Fahrbahn zudem verbreitert würde“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Was die 35-jährige Zeitspanne zwischen 1991 und 2026 angeht, verweist Mertens auf das bekannteste Straßenbauprojekt in der Gemeinde: „Die Diskussion um die Umgehungsstraße B 477n für Anstel, Frixheim, Nettesheim und Butzheim ist noch älter und wurde schon in den 1960er Jahren geführt“, so der Rathauschef. Martin Mertens hofft jedenfalls, „dass beide Projekte nun auch wirklich so zügig wie möglich realisiert werden können.“