Verkehr in Rommerskirchen Ministerium nennt Zeitplan für B 477n

Der seit langer Zeit von der Gemeinde gewünschte Bau der Umgehungsstraße B 477n ist in Rommerskirchen ein sensibles Thema. Zu oft wurden in der Vergangenheit die Erwartungen von örtlicher Politik, Verwaltung und Bürgern auf Fortschritte bei dem Projekt enttäuscht. Nachdem sich bei der letzten Landtagswahl die Zuständigkeiten geändert hatten, hatte der neue NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) viele geplante Projekte erneut auf den Prüfstand stellen lassen – was bei den Befürwortern der B 477n wieder Befürchtungen geweckt hatte. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Die Notwendigkeit des Neubaus wird nicht mehr in Frage gestellt. Und es gibt konkrete zeitliche Eckdaten für die Umsetzung.