Gesangvereine in Rommerskirchen : MGV Vanikum gibt nicht auf

Gesangvereine in Rommerskirchen

Nach zuletzt eher deprimierenden Erfahrungen mit der Resonanz beim Publikum, zeigten sich die Mitglieder des Männergesangvereins Vanikums nach ihrem jüngsten Konzert im Schützenhaus deutlich erleichtert: Zu Rhein- und Weinliedern hatten die Sänger um ihren Dirigenten Marian Draga und den Vorsitzenden Manfred Domröse eingeladen, und das Schützenhaus war so gut besucht wie lange nicht. Mit Klassikern wie dem „Fass in einem tiefer Keller“ oder „Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“ erfreuten die derzeit noch zwölf Sänger ihr Publikum, das sie zudem mit Flammkuchen und Federweißem sowie Grau- und Spätburgunder ebenso wie mit Riesling bewirteten.