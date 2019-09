Rommerskirchens Widerstand gegen den Konverter : Dank an die Konverter-Gegner

Rommerskirchen Dass der seit Jahren geplante Konverter der Firma Amprion in Meerbusch-Osterath errichtet werden soll, löst im Rathaus Erleichterung aus.

2014 lagen zwei von sechs „besonders geeigneten“ Gebieten in Gohr/Rommerskirchen und bei Evinghoven. In der Folge gründeten sich in Rommerskirchen und Gohr zwei Bürgerinitiativen, die am 2. November 2014 die mit mehr als 1000 Teilnehmern größte Demonstration in der Geschichte Rommerskirchens (und Gohrs) organisierten.