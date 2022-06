Politik in Rommerskirchen : Mehr Spielraum für digitale politische Sitzungen

In der Coronazeit konnte der Rommerskirchener Gemeinderat nicht immer in Präsenz zusammenkommen. Nun gibt es dazu ein neues Gesetz. Foto: L. Hammer

Rommerskirchen Verwaltung informiert Rat über neues Gesetzeslage. Zur Erarbeitung der neuen Vorschriften hatte auch Rommerskirchen beigetragen – durch seine Teilnahme an einem Projekt zum Thema.

Gemeinsam mit 15 anderen nordrhein-westfälischen Kommunen hatte Rommerskirchen während der Coronazeit an einem Modellprojekt des Landes zur digitalen Ratsarbeit teilgenommen. In den vergangenen beiden Jahren war in der Gemeinde oft digital oder nur in Teilpräsenz, also im sogenannten hybriden Verfahren, getagt worden.