Verkehr in Rommerskirchen Mehr Platz für Fußgänger an der Kastanienallee

Die Gemeinde Rommerskirchen hat sich 2022 erfolgreich für die Teilnahme am Wettbewerb „Fußverkehrs-Check“ beworben und sich aus einem Kreis von 32 Bewerbern als eine von zwölf geförderten Kommunen durchgesetzt. Das Ziel: die Bedingungen für Fußgänger in Rommerskirchen zu verbessern. Nach zwei Begehungen waren mögliche Maßnahmen zur Stärkung des Fußverkehrs erarbeitet worden. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Mobilität stellte die Verwaltung den Stand der Dinge vor. Ein Überblick.