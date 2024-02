Gefahr in Rommerskirchen Bürger melden mehr Falschparker

(alem) In letzter Zeit wird in der Gemeinde beklagt, dass die Rücksichtslosigkeit mancher Autofahrer zu gefährlichen Situationen vor allem für die schwächeren Verkehrsteilnehmer führt. Der Grund: Immer wieder wird falsch geparkt. So wird beobachtet, dass Fahrzeuge auf Gehwegen abgestellt werden. Fußgänger, insbesondere Schüler im Grundschulalter oder Eltern mit Kinderwagen, sind dann gezwungen, den für sie sicheren Gehweg zu verlassen und die Fahrbahn zu benutzen.