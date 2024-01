Serie Künstler in Rommerskirchen Martha Reiters Lebenstraum wurde im Alter wahr

Vor rund 87 Jahren wurde die Rommerskirchener Künstlerin Martha Reiter in Düsseldorf geboren. Als ihr ursprünglicher Traum, Lehrerin zu werden, auf Grund von fehlendem Abitur zerplatzte, entschied sie sich Architektur zu studieren. „Ich wurde tatsächlich Diplom-Ingenieurin mit dem Schwerpunkt Städtebau und war damit lange selbstständig sehr erfolgreich. Für mich war aber sowohl während meines Studium, als auch während meiner gesamten Arbeitszeit immer ganz klar: Wenn ich nicht mehr arbeiten muss, werde ich malen", erzählt die Rentnerin rückblickend. Und sie schuf einen ungewöhnlichen Veranstaltungsort in der Gemeinde: In „Reiters Scheune“ an der Widdeshovener Straße war viele Jahre Raum für Ausstellungen und Konzerte.