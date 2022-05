Rommerskirchen: Marktplatz ist wegen Rommersfood gesperrt​

Leckereien aus verschiedenen Ländern kann man am Freitagabend in Rommerskirchen genießen. Archivfoto: mape Foto: Marc Pesch

Rommerskirchen Autofahrer müssen sich für drei Tage umorganisieren: Das Parken auf dem Marktplatz ist wegen des Rommersfood-Festivals vorübergehend nicht möglich.

(ssc) Der Rommerskirchener Markt ist in der Zeit von Donnerstag, 19. Mai, 7 Uhr, bis Samstag, 21. Mai, 16 Uhr gesperrt. Parken dort ist in diesem Zeitraum nicht möglich, schreibt die Gemeinde. Der Grund: An diesem Freitag, 20. Mai, findet auf dem Markt nach mehrjähriger coronabedingter Unterbrechung endlich wieder das populäre Rommersfood-Festival statt. Der Markplatz verwandelt sich dann zwischen 17 und 22 Uhr in eine kulinarische Meile. Die Besucherinnen und Besucher können sich während des Festivals auf vielfältige Speisen aus Kuba, Italien und China freuen. Die Freiwillige Feuerwehr serviert Spanferkel. Auch für ausreichende Kaltgetränke wird gesorgt sein. Ausgeschänkt wird unter anderem Bier aus China, das in rund 100 Länder weltweit exportiert wird.