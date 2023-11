Notfallsanitäter aus Rommerskirchen Rettungseinsatz über dem Atlantik

Eigentlich wollte Marcel Offermann auf dem Rückflug von New York nach Frankfurt im Flugzeug gerne schlafen, um dem Jetlag ein wenig vorzubeugen – dass er gleich zwei Patienten an Bord notfallmedizinisch betreuen musste, damit hatte er natürlich nicht gerechnet, zumal schon auf dem Hinflug sein Fachwissen in dieser Richtung gefragt war. Doch als die Frage, die die meisten eher aus amerikanischen Filmen kennen – „Ist medizinisches Personal an Bord?“ – gestellt wurde, zögerte der Notfallsanitäter nicht, dem Patienten – einem Mann, der einen Krampfanfall hatte – zu helfen.