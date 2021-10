Polizei sucht Zeugen : Mann versucht in Rommerskirchener Kindergarten einzubrechen

Mann versucht in Rommerskirchener Kindergarten einzubrechen

Rommerskirchen Mit Bomberjacke und einer dunkelroten Skimaske bekleidet, hat am Mittwoch ein Mann versucht, in einen Kindergarten einzubrechen.

Eine aufmerksame Zeugin wählte am Mittwoch, 6. Oktober, gegen 22.15 Uhr den Notruf und schilderte, dass gerade ein Verdächtiger versuchen würde, in eine Kindertagesstätte an der Eggershover Gasse einzubrechen.