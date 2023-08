Einsatz in Rommerskirchen Mann durch Polizeischuss schwer verletzt

Die Polizei hat bei einem Einsatz in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss auf einen 41-jährigen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Die Beamten wurden am Sonntagabend wegen Streitigkeiten zwischen dem Mann und seiner Partnerin gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Polizisten eingetroffen seien, sei der 41-Jährige mit einem Küchenmesser in der Hand „äußerst aggressiv“ auf sie zugekommen und habe sie bedroht. Daraufhin habe ein Polizist nach vorheriger Androhung auf ihn geschossen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.