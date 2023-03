Manfred Steinke aus Rommerskirchen Vom Fußballer zum engagierten Ehrenamtler im Tennisclub

Tennis spielen brachte sich Steinke mehr oder weniger selbst bei, denn vor seiner Zeit beim TC war er einer anderen Ballsportart sehr verbunden. Was viele nicht wissen: Manfred Steinke war in seiner Jugend ein überaus begabter Fußballer. „Ich habe zusammen mit Berti Vogts in einer Mannschaft gespielt“, berichtet er. Zunächst spielte er bei Bayer Dormagen, später unter anderem für den Rheydter Spielverein in Mönchengladbach sowie in der Auswahl des Westdeutschen Fußballverbandes. „Wir waren überaus erfolgreich, ich war ein guter Torschütze“, erzählt Steinke. „Doch wegen einer Verletzung in den Fußgelenken konnte ich die Karriere, die ich dort angefangen hatte, nicht fortsetzen und musste zurückstecken“, erzählt er. Im Tennissport konnte Steinke später auch Erfolge vorweisen. So wurde er Vizemeister der über 40-Jährigen auf Kreisebene.