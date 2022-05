Kirche in Rommerskirchen : Madonna in Anstel ist restauriert und wird gesegnet

Anstel Mithilfe von Matthias Schlömer und dank einiger großzügiger Spenden konnte die in Mitleidenschaft gezogene Figur wiederhergestellt werden.

Die Figur der Mutter Gottes an der Ecke Wasserburgstraße/Lindenstraße in Anstel ist restauriert worden. Am kommenden Samstag, 21. Mai, wird sie von Pfarrer Meik Schirpenbach eingesegnet. Die Veranstaltung dazu beginnt um 14.30 Uhr mit einer Kaffeetafel in der Schützenhalle in Anstel; die Einsegnung ist um 16 Uhr. Die Dorfgemeinschaft ist eingeladen. Eine Gruppe von Damen aus Anstel hatte Matthias Schlömer vor rund drei Monaten um Unterstützung gebeten. Mit dessen Hilfe wurde eine Fachfirma in Köln gefunden, die die durch Witterungseinflüsse in den vergangenen fast 40 Jahren in Mitleidenschaft gezogene Madonna wiederherstellte. Zur Finanzierung war durch Spenden ein stattlicher Betrag zusammengekommen, auch von der Sparkasse Neuss gab es Unterstützung. Die Statue war einst von einem Ansteler aus Dankbarkeit gestiftet und aufgestellt worden.